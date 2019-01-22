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Томаров назначен старшим тренером школы "Уфы"

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Сергей Томаров назначен старшим тренером школы "Уфы", информирует официальный сайт "горожан".

Напомним, 36-летний специалист возглавил "Уфу" в июне 2018 года, а 7 ноября был отправлен в отставку. В начале декабря 2018 года Томаров был назначен главой аналитического отдела "горожан".

"Уфа" занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 16 очков после 17 туров.

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Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/sergej-tomarov-starshij-trener-shkoly-fk-ufa

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