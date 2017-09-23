Тома Фибель: "Могли победить, но ничья со "Спартаком" - праздник"

Защитник "Анжи" Тома Фибель доволен результатом матча со "Спартаком" (2:2). Однако футболист разочарован, что его команда пропустила от красно-белых в самом конце встречи.

- У нас были все шансы победить сегодня. Но одно очко - тоже неплохой результат.

- Огорчены, что пропустили в самом конце матча?

- Разочарованы! Но это футбол. Потеряли концентрацию, сыграли невнимательно. Но общий результат хороший.

- У вас были шансы забить головой. Возможно, именно вашего гола и не хватило "Анжи".

- Да, я расстроен, что не забил. Но такова жизнь. Вообще - ничья с таким соперником - праздник. Нам противостояла высокоорганизованная команда, ставшая чемпионом в прошлом году. Нам радоваться надо.

- Последнее место "Анжи" - это нормально?

- Конечно, нет. Но мы много работаем. Верю, скоро мы поднимемся выше. (Ярослав СУСОВ)