"Томь" ждет утверждения бюджета

"Томь" до сих пор не получила утвержденный бюджет на текущий сезон. Об этом сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов. По его словам, команда относится к ситуации с пониманием, а не самые удачные результаты, скорее, связаны со сменой игровой модели по ходу чемпионата.

В понедельник генеральный директор томского клуба Руслан Киселев рассказал, что перед командой образовалась задолженность по зарплате в четыре месяца, и клуб их погасит, "когда сможет". В субботу после матча 9-го тура чемпионата России с "Уралом" состоялось собрание команды и руководства по этому поводу.

- Нельзя сказать, что ситуация взрывоопасная, но она на самом деле неприятная, она игроков напрягает: все зарабатывают свой хлеб, и спортсмены тоже, - цитирует ТАСС Кудряшова. - Дело в том, что у нас часть игроков пришла в качестве свободных агентов, многие иностранцы разорвали контракты со своими клубами, которые испытывали финансовые проблемы. Они пришли в наш клуб, но, к сожалению, и здесь возникли проблемы с финансированием. Насколько я понимаю, еще не утвержден бюджет, хотя команда сыграла уже девять туров.

Мы рук не опускаем, ребят успокаиваем, находим деньги на решение мелких бытовых проблем, помогаем с арендой квартир, находим деньги на повседневную жизнь. Ребята с пониманием относятся, никто в открытую протесты не выражает, но ситуация все равно всех напрягает. Все понимают, что это временные сложности. Просто все хотели знать, когда наступит ясность, все-таки у всех семьи, свои дела, проблемы. Не более того.