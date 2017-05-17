"Томь" заверила, что игра с "Крыльями Советов" пройдет в достойных условиях

На стадионе "Труд" в Томске, где сегодня пройдет матч 29-го тура чемпионата России "Томь" - "Крылья Советов", включили подогрев. Сотрудники арены пообещали, что команды будут играть в достойных условиях. Ранее сообщалось, что поле в Томске засыпало снегом.

- На стадионе "Труд" включили подогрев, - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере "Крыльев". - К матчу снега на поле не будет. Сотрудники стадиона говорят, что игра пройдет в достойных условиях.

Напомним, что встреча между "Томью" и "Крыльями Советов" состоится сегодня, начало игры - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча.