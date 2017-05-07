"Томь" вылетела из РФПЛ

"Томь" лишилась шансов на сохранение места в чемпионате России за три тура до его окончания. Томский клуб не сможет подняться из зоны прямого вылета после победы "Оренбурга" над "Краснодаром" (1:0) в матче 27-го тура премьер-лиги.
"Томь" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 14 очков. Теперь между клубом и 14-м местом, дающим возможность сыграть в стыковых матчах, – 10 очков. "Томь" точно не сможет подняться выше 15-й строчки.
Алый Дракон
баламошка - они-то вернутся, не переживай - бюджет-то пилить надо )) А ФК - очень подходящее место для "распила" )... Вернутся, попилят, и снова уйдут... ) А потом снова вернутся... ) И так до тех пор, пока лавочку не прикроют )... А лавочку, зная нашу страну, прикроют не скоро )...
17:08
баламошка
Томи - успешного возвращения в РФПЛ! И да! Спонсоров только нормальных найдите, а то из года в год одно и то же!!!)
16:28