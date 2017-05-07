"Томь" вылетела из РФПЛ

"Томь" лишилась шансов на сохранение места в чемпионате России за три тура до его окончания. Томский клуб не сможет подняться из зоны прямого вылета после победы "Оренбурга" над "Краснодаром" (1:0) в матче 27-го тура премьер-лиги.

"Томь" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 14 очков. Теперь между клубом и 14-м местом, дающим возможность сыграть в стыковых матчах, – 10 очков. "Томь" точно не сможет подняться выше 15-й строчки.

"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" - "Краснодар"