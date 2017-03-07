"Томь" удалила новость о переносе матча с "Амкаром"

Официальный сайт "Томи" удалил новость про перенос матча 20-го тура чемпионата России с "Амкаром". Ранее сообщалось, что встреча состоится не в Томске, а, вероятнее всего, в Перми. Отмечалось, что такое решение было принято по итогам заседания комиссии РФПЛ по допуску полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием.

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин в интервью "СЭ" после этого подчеркнул: клуб готов принять "Томь" в Перми, однако Амкар" не уведомляли о переносе матча из Томска.