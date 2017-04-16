"Томь" сыграет с "Уралом" без Пугина

Стали известны составы "Урала" и "Томи" на матч 23-го тура чемпионата России. Полузащитник томичей Алексей Пугин не попал в заявку на игру. В предыдущем поединке против "Рубина" (2:2) он забил гол и отметился передачей.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Урал": Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Фидлер, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Лунгу.

Запасные - Арапов, Тимофеев, Меркулов, Панков, Табидзе, Павленко, Ломакин, Манучарян, Серченков, Коробов, Глушков, Павлюченко.

"Томь": Солосин, Митерев, Осипов, Баляйкин, Попов, Большунов, Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.

Запасные - Мелихов, Карымов, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Гвинейский.

Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Урал" - "Томь"