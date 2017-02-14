"Томь" сыграет с кутаисским "Торпедо" и "Окжетпесом" на втором сборе

Во время второго учебно-тренировочного сбора в Турции, который пройдет с 15 по 28 февраля, "Томь" проведет три матча, информирует пресс-служба томичей. Первым соперником подопечных Валерия Петракова станет "Торпедо" из Кутаиси. Эта встреча состоится 20 февраля.
Следующая игра запланирована через три дня. На данный момент "Томь" не определилась, с кем будет проводить эту встречу. Последним товарищеским матчем на сборе станет игра с "Окжетпес", которая пройдет 26 февраля.
Состав "Томи", отправившийся на сбор:
вратари: Алексей Солосин, Александр Мелихов;
защитники: Антон Митерев, Дмитрий Осипов, Александр Букачев, Марк Карымов;
полузащитники: Евгений Баляйкин, Алексей Пугин, Кирилл Ковальчук, Сергей Кузнецов, Валерий Чуперка, Александр Науменко, Руслан Салахутдинов, Даниил Большунов, Антон Макурин, Никита Гвинейский, Артем Попов;
нападающие: Павел Голышев, Дмитрий Сасин, Александр Соболев.
Дополнительная информация
http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/15-fevralia-tom-otpravliaetsia-na-vtoroi-sbor-v-turtciiu-2017-02-14