"Томь" проведет первый сбор в Турции

"Томь" проведет первый зимний сбор с 20 января по 4 февраля в Турции, сообщает пресс-служба клуба. Команда расположится в городе Лара и поселится в отеле "Титаник". В этот период "Томь" сыграет четыре контрольных матча. Спарринг-партнеры будут определены позже.

Ранее сообщалось о финансовых проблемах клуба. Игроки, тренерский штаб и персонал не получают зарплату с лета 2016 года. "Томь" предложила футболистам расторгнуть контракты. На данный момент команду покинули Огнен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Александр Самодин, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, Аслан Дудиев и Петр Тен.