"Томь" продлила контракт с Сасиным

"Томь" продлила контракт с нападающим Дмитрием Сасиным еще на два года, информирует официальный сайт клуба. Прежнее соглашение действовало до конца сезона-2017/18. Таким образом, он будет защищать цвета "Томи" до окончания сезона-2019/20.
20-летний Сасин является воспитанником "Томи". За первую команду он начал выступать в 2016 году. В нынешнем сезоне нападающий провел 5 матчей за "Томь" в чемпионате России.
Дополнительная информация
http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/dmitrii-sasin-prodlil-kontrakt-s-tomiu-2017-04-13