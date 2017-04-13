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"Томь" продлила контракт с Сасиным

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"Томь" продлила контракт с нападающим Дмитрием Сасиным еще на два года, информирует официальный сайт клуба. Прежнее соглашение действовало до конца сезона-2017/18. Таким образом, он будет защищать цвета "Томи" до окончания сезона-2019/20.

20-летний Сасин является воспитанником "Томи". За первую команду он начал выступать в 2016 году. В нынешнем сезоне нападающий провел 5 матчей за "Томь" в чемпионате России.

Дополнительная информация

http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/dmitrii-sasin-prodlil-kontrakt-s-tomiu-2017-04-13

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