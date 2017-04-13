"Томь" продлила контракт с Сасиным

"Томь" продлила контракт с нападающим Дмитрием Сасиным еще на два года, информирует официальный сайт клуба. Прежнее соглашение действовало до конца сезона-2017/18. Таким образом, он будет защищать цвета "Томи" до окончания сезона-2019/20.

20-летний Сасин является воспитанником "Томи". За первую команду он начал выступать в 2016 году. В нынешнем сезоне нападающий провел 5 матчей за "Томь" в чемпионате России.