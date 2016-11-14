"Томь" предлагает перенести матч в Красноярск, "Локомотив" - за Краснодар

Руководитель пресс-службы "Локомотива" Андрей Бодров сообщил, что "Томь" обратилась к железнодорожникам с предложением провести матч 16-го тура премьер-лиги в манеже в Красноярске. Игра намечена на 1 декабря, когда в Томске ожидается температура -10 градусов. "Локомотив" предлагает перенести игру на поле стадиона "Кубань" в Краснодаре.

Ранее "Томь" поменялась кругами с "Тереком", чтобы матч 14-го тура премьер-лиги 19 ноября прошел в Грозном, а не в Томске.

- Получено письмо от "Томи" с предложением провести матч в манеже в Красноярске, - приводит ТАСС слова Бодрова. - Позиция нашего клуба такова: матч должен пройти в условиях комфорта как для зрителей, так и для его участников; важно учесть интересы телезрителей, картинка должна быть качественная. Со стороны "Локомотива" есть предложение сыграть в Краснодаре на стадионе "Кубань", который готов принять матч премьер-лиги 1 декабря. Судя по прогнозам, в этот день в Краснодаре будет тепло.