"Томь" поздравила Петракова с днем рождения

"Томь" поздравила главного тренера Валерия Петракова с днем рождения. Сегодня наставнику исполнилось 59 лет. Петраков трижды приходил в томский клуб в качестве тренера и вывел команду в премьер-лигу.

"Хочется сказать за это и за всю тренерскую работу в Томске огромное спасибо Валерию Юрьевичу Петракову! В день рождения мы желаем ему крепкого здоровья, а также выдержки в столь сложной для "Томи" ситуации, – говорится в сообщении. – Желаем финансового и семейного благополучия! Желаем, чтобы побольше радовали дети! Ну и конечно, чтобы нынешние "футбольные дети" ставили, как и их тренер, высокие цели и добились в футболе серьезных успехов!