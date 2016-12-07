"Томь" попросила РФС отменить красную карточку Дудиева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Томь" прислала в комитет запрос с просьбой об отмене красной карточки полузащитника команды Аслана Дудиева, которую он получил в матче 17-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0). Хавбек был удален с поля арбитром Алексеем Матюниным на 90-й минуте встречи.

- Сегодня утром получили письмо от "Томи" с просьбой об отмене красной карточки, потому данный вопрос не рассматривался на заседании, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Направили запрос в контрольно-квалификационную комиссию, после чего на основании ее решения КДК будет принимать свое.