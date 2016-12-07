15:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" попросила РФС отменить красную карточку Дудиева

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Томь" прислала в комитет запрос с просьбой об отмене красной карточки полузащитника команды Аслана Дудиева, которую он получил в матче 17-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0). Хавбек был удален с поля арбитром Алексеем Матюниным на 90-й минуте встречи.

- Сегодня утром получили письмо от "Томи" с просьбой об отмене красной карточки, потому данный вопрос не рассматривался на заседании, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Направили запрос в контрольно-квалификационную комиссию, после чего на основании ее решения КДК будет принимать свое.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3850107

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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