11:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" показала, как выглядит поле стадиона "Металлург" за 2 часа до матча

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На поле стадиона "Металлург", где пройдет матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Томью", нанесена красная разметка, сообщает твиттер томского клуба. Команды сыграют мячом красного цвета.

Ранее сообщалось, что, несмотря на сложные погодные условия в Самаре, сотрудники арены "Металлург" прикладывают максимум усилий для подготовки газона к предстоящему матчу. В частности, очищением трибун занимаются более ста человек.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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самарец

условия максимально приближенные к томской Так что будете играть как дома)) Всё для вас!!

13:16

spartakmoskva63

Профи играют на любом поле.Это же зима в России.Сами решили перейти осень-весна.Чего сейчас жаловаться.Всё равно начинают рано(февраль-март)заканчивают поздно(декабрь).Что изменилось-непонятно.Опять кто-то бабок заработал на этом переходе.

12:43

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