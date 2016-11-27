"Томь" показала, как выглядит поле стадиона "Металлург" за 2 часа до матча

На поле стадиона "Металлург", где пройдет матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Томью", нанесена красная разметка, сообщает твиттер томского клуба. Команды сыграют мячом красного цвета.
Ранее сообщалось, что, несмотря на сложные погодные условия в Самаре, сотрудники арены "Металлург" прикладывают максимум усилий для подготовки газона к предстоящему матчу. В частности, очищением трибун занимаются более ста человек.
Футбольное поле стадиона "Металлург" в Самаре, где совсем скоро начнется матч #КрыльяТомь pic.twitter.com/bXesTZ49Su– ФК "Томь" Томск (@fctomtomsk) 27 ноября 2016 г.
самарец
условия максимально приближенные к томской Так что будете играть как дома)) Всё для вас!!
13:16
spartakmoskva63
Профи играют на любом поле.Это же зима в России.Сами решили перейти осень-весна.Чего сейчас жаловаться.Всё равно начинают рано(февраль-март)заканчивают поздно(декабрь).Что изменилось-непонятно.Опять кто-то бабок заработал на этом переходе.
12:43