"Томь" показала, как выглядит поле стадиона "Металлург" за 2 часа до матча

На поле стадиона "Металлург", где пройдет матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Томью", нанесена красная разметка, сообщает твиттер томского клуба. Команды сыграют мячом красного цвета.

Ранее сообщалось, что, несмотря на сложные погодные условия в Самаре, сотрудники арены "Металлург" прикладывают максимум усилий для подготовки газона к предстоящему матчу. В частности, очищением трибун занимаются более ста человек.