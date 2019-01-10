"Томь" погасит долги по зарплате и премиальным 15 января

15 января "Томь" рассчитается по долгам за сезон-2017/18, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник.

- 15 января клуб должен закрыть долги по зарплате за прошлый год. В этот же день футболистам выплатят премиальные за сезон-2017/18, - отметил источник.

В декабре стало известно, что томский клуб договорился с ПАО "Газпромнефть" о продолжении финансирования. Первые денежные поступления в команду запланированы на текущую неделю.

Ранее полузащитник команды Илья Кухарчук заявлял, что ему не платят зарплату на протяжении полугода.

На данный момент, после 24 туров первенства ФНЛ, "Томь" занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков.