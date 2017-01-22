19:33 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" планирует в дальнейшем заработать на двух ливийских игроках

0
0
0
1

Директор "Томи" Игорь Кудряшов сообщил, что клуб планирует в перспективе заработать на двух ливийских футболистах, которые приехали в клуб на просмотр. Сегодня томский клуб объявил, что на первый сбор команды, который начнется в понедельник в Турции, полетят два ливийских игрока – 19-летний полузащитник Осам Албедви и 20-летний нападающий Муфтах Тактак. Игроки стали первыми представителями Ливии в истории чемпионата России.

– Оба – молодые, на них можно заработать в перспективе, – цитирует ТАСС Кудряшова. – Есть большой спрос уже сейчас с Ближнего Востока, но пока парни хотят поиграть в Европе, засветиться. Регулярно участвовали в различных турнирах, в том числе против европейских сборных на молодежном уровне, оба с международным опытом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3962297

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

Очередной шлак

20:18 22 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ