12:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" планирует погасить все долги в ноябре

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Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов подчеркнул, что руководство клуба планирует погасить все долги перед игроками и персоналом в ноябре. Ранее сообщалось, что перед командой образовалась задолженность по зарплате в четыре месяца.

Томичи до сих пор не получил утвержденный бюджет на текущий сезон, однако команда относится к ситуации с пониманием.

- Говорят, что задолженность должны погасить в скором времени, - приводит ТАСС слова Кудряшова. - Если говорить более конкретно, то в обсуждении фигурировал ноябрь.

Ранее сообщалось, что долги "Томи" связаны с увеличением расходов в связи с выходом команды в РФПЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3689461

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