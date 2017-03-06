"Томь" перечислила 30 миллионов рублей на погашение долгов по налогам

"Томь" перечислила 30 миллионов рублей на погашение задолженностей по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Томской области. Однако отмечается, что этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий клуба, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 миллионов рублей.

- На счет ФК "Томь", арестованный судебными приставами, поступили денежные средства в счет погашения налоговых платежей - 30 миллионов рублей, - приводит ТАСС сообщение УФССП. - Сегодня сотрудники отдела по исполнению особо важных исполнительных производств полностью распределят деньги в пользу ИФНС.

Кроме того, перечисленных 30 миллионов было недостаточно для погашения первой части долга, поскольку задолженность по налогам на момент проплаты составляла 32 миллиона рублей. Также ФК "Томь" должен был внести исполнительский сбор за неуплату задолженности в добровольный срок - 2 миллиона 640 тысяч рублей.

Таким образом, долг футбольного клуба вырос до 70 миллионов рублей, и 30 миллионов рублей для его погашения явно недостаточно. Напомним, что арест с арестованного административно-бытового корпуса может быть снят только после полного погашения долга.