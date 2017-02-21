11:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" обязали выплатить долги Комбарову, Попову и Пугину

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Состоялось очередное заседание Палаты по разрешению споров РФС. По его итогам были удовлетворены жалобы трех футболистов "Томи" на задолженности по трудовому договору. Клуб обязали выплатить долги Алексею Пугину, Артему Попову и Кириллу Комбарову и повторно наложили запрет на регистрацию футболистов, который уже действует из-за долгов перед рядом других игроков. Напомним, что игроки "Томи" жаловались, что в этом сезоне не получили ни одной зарплаты, ряд футболистов уже покинули команду. 

Также РФС обязал "Мордовию" выплатить долги Игорю Коту, а "Луч-Энергию" - Андрею Семенову. На оба клуба наложен запрет на регистрацию новичков.

Кроме того, "Мордовия" оштрафована за неисполнение решения Палаты по разрешению споров по хавбеку команды Антону Бобру.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85886.html

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