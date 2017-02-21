"Томь" обязали выплатить долги Комбарову, Попову и Пугину

Состоялось очередное заседание Палаты по разрешению споров РФС. По его итогам были удовлетворены жалобы трех футболистов "Томи" на задолженности по трудовому договору. Клуб обязали выплатить долги Алексею Пугину, Артему Попову и Кириллу Комбарову и повторно наложили запрет на регистрацию футболистов, который уже действует из-за долгов перед рядом других игроков. Напомним, что игроки "Томи" жаловались, что в этом сезоне не получили ни одной зарплаты, ряд футболистов уже покинули команду.

Также РФС обязал "Мордовию" выплатить долги Игорю Коту, а "Луч-Энергию" - Андрею Семенову. На оба клуба наложен запрет на регистрацию новичков.

Кроме того, "Мордовия" оштрафована за неисполнение решения Палаты по разрешению споров по хавбеку команды Антону Бобру.