12:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" не уверена, что с клуба будет снят запрет на регистрацию футболистов

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев подчеркнул, что вопрос снятия с клуба запрета на регистрацию новых игроков текущей зимой остается открытым. Томичи не выплачивают зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона, из-за чего Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб запрет на регистрацию новичков.

На вопрос, сможет ли быть снят запрет с "Томи" до конца трансферного окна, Киселев ответил: "Не могу это утвердительно сказать, все зависит от количества финансов, которое мы получим, - приводит ТАСС слова Киселева. - Сейчас стадия оформления документов, после чего начнутся выплаты. Пока не знаю, когда будет решен вопрос".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4005481

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