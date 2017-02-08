"Томь" не уверена, что с клуба будет снят запрет на регистрацию футболистов

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев подчеркнул, что вопрос снятия с клуба запрета на регистрацию новых игроков текущей зимой остается открытым. Томичи не выплачивают зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона, из-за чего Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб запрет на регистрацию новичков.

На вопрос, сможет ли быть снят запрет с "Томи" до конца трансферного окна, Киселев ответил: "Не могу это утвердительно сказать, все зависит от количества финансов, которое мы получим, - приводит ТАСС слова Киселева. - Сейчас стадия оформления документов, после чего начнутся выплаты. Пока не знаю, когда будет решен вопрос".