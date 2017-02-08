"Томь" не станет предлагать контракты двум ливийским футболистам

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил, что клуб не станет предлагать контракты двум футболистам из Ливии - 19-летнему полузащитнику Осаме Албедви и 20-летнему нападающему Муфтаху Тактаку, которые находились на просмотре, информирует ТАСС. По его словам, данное решение было принято тренерским штабом томичей.

Ливийцы должны были отправиться на первый сбор, однако, как стало известно, смогли присоединиться к ней только на втором. В команде футболисты пробыли четыре дня. Отметим, что игроки могли стать первыми в истории представителями Ливии в чемпионате России.