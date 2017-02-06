"Томь" намерена сохранить профессиональный статус

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил, что задачей клуба является сохранение профессионального статуса. По его словам, необходимо просто доиграть сезон в премьер-лиге, а уже в следующем сезоне решать другие задачи в ФНЛ. Напомним, что клуб испытывает серьезные финансовые затруднения.

- Сейчас мы будем делать акцент на том, чтобы выращивать своих футболистов, что делают на протяжении долгих лет, например, в Тюменской области, - цитирует "Р-Спорт" Киселева. - Мы хотим, чтобы в команде играли наши воспитанники, а не усиливали другие клубы. Надо поднять инфраструктуру, надо на базе поле поменять. К премьер-лиге мы провели большую работу и по стадиону, но (его) тоже нужно доработать. У нас сейчас задача сохранить статус профессионального клуба, доиграть сезон, а потом уже в ФНЛ будем другие задачи ставить.

Были переговоры с нашими спонсорами, и сейчас идет работа над тем, чтобы в ближайшее время начались выплаты.