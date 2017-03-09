"Томь" надеется провести домашний матч с "Амкаром" в Томске

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев подчеркнул, что клуб рассчитывает убедить комиссию Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) по приему полей в возможности проведения домашнего матча 20-го тура чемпионата России с "Амкаром" в Томске. Ранее сообщалось, что встреча может пройти в Перми.

"Будем настаивать, чтобы матч состоялся в Томске. Футбольные газоны в весенней части чемпионата - это единицы, где они соответствуют требованиям и нормам", - приводит ТАСС слова Киселева.

Он выразил мнение, что поле стадиона "Труд" в Томске "поинтереснее", чем у "Ростова", где томичи провели предыдущую игру. В настоящее время агрономы "Томи" форсируют подготовку газона к матчу.

"Мы причесали, засеяли, ждем тепла, чтобы как можно быстрее трава взошла", - подытожил Киселев.