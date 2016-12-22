"Томь" начнет выплачивать задолженности по зарплате после Нового года

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил, что клуб начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года. Во вторник руководство "Томи" провело встречу с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Ранее в СМИ появилась информация о том, что томская команда из-за финансовых проблем может продать ведущих игроков.

– В ближайшее время выплаты задолженностей начнутся, – приводит ТАСС слова Киселева. – Скорее всего, это уже произойдет после Нового года.