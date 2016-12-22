10:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" начнет выплачивать задолженности по зарплате после Нового года

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил, что клуб начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года. Во вторник руководство "Томи" провело встречу с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Ранее в СМИ появилась информация о том, что томская команда из-за финансовых проблем может продать ведущих игроков.

– В ближайшее время выплаты задолженностей начнутся, – приводит ТАСС слова Киселева. – Скорее всего, это уже произойдет после Нового года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3896270

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