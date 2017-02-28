Как стало известно "СЭ", "Томь" начала выплаты по долгам. Бывшие и нынешние игроки начали получать деньги. Пока погашены не все долги, но некоторые члены команды получили до 80 процентов от задолженности.

Ранее член совета директоров "Томи", замгубернатора Томской области Чингис Акатаев сообщил, что клуб после получения транша в 200 миллионов рублей от спонсора направит полученные средства на погашение долгов по зарплате и налогам. По его словам, сумма долга составляет 460 миллионов за 2016 год.

В декабре "Томь" предложила футболистам расторгнуть контракты с командой из-за финансовых проблем. Вчера губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что "Томь" получила средства для погашения долгов перед игроками.