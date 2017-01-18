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"Томь" на турецком сборе сыграет с "Динамо", "Сплитом" и "Будучностью"

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Стали известны соперники "Томи" на первом сборе, который пройдет с 23 января по 7 февраля в Турции, сообщает пресс-служба клуба. 29 января команда проведет первый матч в 2017 году. Спарринг-партнером томичей станет московское "Динамо".

31 января "Томь" сыграет с хорватским "Сплитом", 6 февраля - с черногорской "Будучностью". На сборе запланирован еще один матч, который состоится 3 февраля. Соперник будет определен позже.

Дополнительная информация

http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/stali-izvestny-tri-sopernika-tomi-na-pervom-sbore-2017-01-18

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