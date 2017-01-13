"Томь" изменила сроки проведения сбора в Турции из-за проблем с приобретением билетов

Из-за проблем с приобретением билетов изменились сроки проведения первого зимнего сбора "Томи", сообщает официальный сайт клуба. В Турцию томичи должны вылететь 23 января, сбор продлится до 7 февраля.

Предполагается, что контрольные матчи пройдут 29 января, 31 января, 3 февраля и 6 февраля. Соперники томской команды станут известны позднее.

После 17 туров в чемпионате России "Томь" с девятью очками замыкает турнирную таблицу.