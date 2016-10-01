13:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" и "Урал" сыграли вничью

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В матче 9-го тура чемпионтата России "Томь" и "Урал" победителя не выявили - 1:1. На мяч Алексея Пугина екатеринбургский клуб ответил голом Пабло Фонтанелло

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Томь" (Томск) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:1 (1:1)

Голы: Пугин, 23 (1:0). Фонтанелло, 45 (1:1).

Голы: Пугин, 23 (1:0). Фонтанелло, 45 - угловой (1:1).

"Томь": Солосин, Тишкин, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бордачев, Комбаров (Попов, 66), Дроппа (Кузнецов, 84), Пугин, Самодин (Погребняк, 81), Бикфалви.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Новиков, Фонтанелло, Данцев, Чантурия (Ставпец, 90+4), Фидлер, Емельянов, Павленко (Подоксенов, 76), Лунгу, Павлюченко (Конате, 71).

Предупреждения: Чантурия, 51. Враньеш, 55. Дроппа, 77. Емельянов, 90+1.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Богач (Люберцы), Архипов (Ульяновск).

1 октября. Томск. Стадион "Труд".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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