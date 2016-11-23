10:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" готовится к матчу с "Крыльями Советов", несмотря на долги перед командой

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подчеркнул, что команда вышла на тренировку, несмотря на долги перед командой, и готовится к матчу 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Ранее сообщалось, что томичи не получают зарплату около четырех месяцев.

- Все нормально, ребята вышли на тренировку и занимаются, - приводит ТАСС слова Петракова. - Нам еще предстоит поговорить на тему долгов, но пока я ничего о бойкоте матча с "Крыльями" не слышал. Думаю, команда будет готовиться, как обычно.

Дроппа и Бикфалви вернулись. Враньеша пока нет, но мы ждем его. У Эрика, как говорили, на восстановление должно уйти десять дней. Постараемся привести его в порядок к матчу с "Крыльями".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3805912

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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