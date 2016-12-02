"Томь" готова расстаться с недовольными игроками

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев заявил, что не собирается удерживать в команде футболистов, желающих покинуть ее из-за финансовых проблем. Ранее сообщалось, что в последний раз игроки получали зарплату за май этого года.

– Сейчас тяжело сказать, что будет, – цитирует Киселева "Р-Спорт". – Если будет финансирование, рассчитаются с долгами. Я думаю, что бойцы проверенные наши останутся, а те, кто изъявит желание уйти, – держать не будем. Информации от руководства Томской области нет. Ребята писали письмо, надеясь на встречу с президентом футбольной команды, но ввиду загруженности он не смог.

"Томь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 16 матчах.