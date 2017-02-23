11:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" до сих пор не начала выплачивать долги

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Выплаты задолженностей по заработной плате перед игроками "Томи" до сих пор не начались. Об этом сообщил полузащитник команды Алексей Пугин. По его словам, руководство обещает частично погасить их в ближайшее время. Ранее генеральный директор "Томи" Руслан Кудряшов сообщил, что команда должна получить финансирование в среду или четверг.

- Долги по заработной плате выплачивать еще не начали, - цитирует ТАСС Пугина. - Руководство обещает в скором времени погасить, но точной даты никто не знает. Обстановка в команде рабочая, забастовок проводить не планируем, по-прежнему надеемся на улучшение ситуации.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4047334

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