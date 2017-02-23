"Томь" до сих пор не начала выплачивать долги

Выплаты задолженностей по заработной плате перед игроками "Томи" до сих пор не начались. Об этом сообщил полузащитник команды Алексей Пугин. По его словам, руководство обещает частично погасить их в ближайшее время. Ранее генеральный директор "Томи" Руслан Кудряшов сообщил, что команда должна получить финансирование в среду или четверг.

- Долги по заработной плате выплачивать еще не начали, - цитирует ТАСС Пугина. - Руководство обещает в скором времени погасить, но точной даты никто не знает. Обстановка в команде рабочая, забастовок проводить не планируем, по-прежнему надеемся на улучшение ситуации.