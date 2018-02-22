"Томь" арендовала Казаева у "Тосно"

Полузащитник "Тосно" Ян Казаев перешел в "Томь" на правах аренды до конца сезона, информирует официальный сайт ленинградского клуба. В составе тосненцев в первой части сезона Казаев сыграл в 15 матчах чемпионата России и провел 2 игры в Кубке страны.
⚡Ян Казаев продолжит сезон в "Томи"– ФК ТОСНО (@fctosno) 22 февраля 2018 г.
👉Полузащитник переходит в томскую команду на правах аренды до конца сезона.
В составе тосненцев в первой части сезона Казаев сыграл в 15 матчах Чемпионата России и провел 2 игры на Кубок. pic.twitter.com/4qKHYjgxWU