16:18 22 февраля | Футбол — РФПЛ

"Томь" арендовала Казаева у "Тосно"


Полузащитник "Тосно" Ян Казаев перешел в "Томь" на правах аренды до конца сезона, информирует официальный сайт ленинградского клуба. В составе тосненцев в первой части сезона Казаев сыграл в 15 матчах чемпионата России и провел 2 игры в Кубке страны.

 

 

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