"Томь" арендовала Казаева у "Тосно"

⚡Ян Казаев продолжит сезон в "Томи"



👉Полузащитник переходит в томскую команду на правах аренды до конца сезона.



В составе тосненцев в первой части сезона Казаев сыграл в 15 матчах Чемпионата России и провел 2 игры на Кубок. pic.twitter.com/4qKHYjgxWU