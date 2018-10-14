"Толстой. Воскресенье". Разгромный сюжет Первого канала о Кокорине и Мамаеве

В телеэфир Первого канала в воскресенье, 14 октября, вышла программа "Толстой. Воскресенье". В ней снова обсуждали вызывающее поведение и возможное наказание футболистов, нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

Форвард "Зенита" и полузащитник "Краснодара" в понедельник, 8 октября, стали участниками двух громких инцидентов – с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука на выходе из ночного клуба у гостиницы "Пекин" на 2-й Брестской улице Москвы, а затем – чиновников, директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской. Пострадавшие обратились в полицию.

В среду, 10 октября, под угрозой объявления в федеральный розыск два игрока явились в полицию для дачи объяснений и были задержаны на 48 часов. В четверг, 11 октября, Тверской районный суд Москвы определил меру пресечения для Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева: 1 месяц и 28 суток под стражей, до 8 декабря. Обвинение по статье "побои" было переквалифицировано в статью "хулиганство", вторая часть которой подразумевает наказание до 7 лет лишения свободы.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн