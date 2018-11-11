Только одну команду "Уфа" обыгрывала чаще, чем "Спартак"

"Уфа" в четвертый раз в обыграла "Спартак" в чемпионатах России и стала всего вторым после ЦСКА клубом, имеющим положительный баланс в противостоянии с красно-белыми. Чаще клуб из столицы Башкирии побеждал только "Анжи" – пять раз в семи встречах. (Кирилл Бурдаков)

Клубы, которые "Уфа" обыгрывала в премьер-лиге больше двух раз

Клуб И В Н П М О Анжи 7 5 1 1 12-5 16 Спартак 9 4 2 3 13-12 14 Арсенал 7 4 1 2 7-4 13 Амкар 8 3 4 1 9-5 13 Локомотив 9 3 3 3 3-6 12 Кр.Советов 5 3 0 2 4-3 9 Ахмат 9 3 0 6 9-15 9

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам