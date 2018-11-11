16:29 | Футбол — РПЛ

Только одну команду "Уфа" обыгрывала чаще, чем "Спартак"

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"Уфа" в четвертый раз в обыграла "Спартак" в чемпионатах России и стала всего вторым после ЦСКА клубом, имеющим положительный баланс в противостоянии с красно-белыми. Чаще клуб из столицы Башкирии побеждал только "Анжи" – пять раз в семи встречах. (Кирилл Бурдаков)

Клубы, которые "Уфа" обыгрывала в премьер-лиге больше двух раз

Клуб

И

В

Н

П

М

О

Анжи

7

5

1

1

12-5

16

Спартак

9

4

2

3

13-12

14

Арсенал

7

4

1

2

7-4

13

Амкар

8

3

4

1

9-5

13

Локомотив

9

3

3

3

3-6

12

Кр.Советов

5

3

0

2

4-3

9

Ахмат

9

3

0

6

9-15

9

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам 

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