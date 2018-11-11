Только одну команду "Уфа" обыгрывала чаще, чем "Спартак"

"Уфа" в четвертый раз в обыграла "Спартак" в чемпионатах России и стала всего вторым после ЦСКА клубом, имеющим положительный баланс в противостоянии с красно-белыми. Чаще клуб из столицы Башкирии побеждал только "Анжи" – пять раз в семи встречах. (Кирилл Бурдаков)
Клубы, которые "Уфа" обыгрывала в премьер-лиге больше двух раз
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Анжи
|
7
|
5
|
1
|
1
|
12-5
|
16
|
Спартак
|
9
|
4
|
2
|
3
|
13-12
|
14
|
Арсенал
|
7
|
4
|
1
|
2
|
7-4
|
13
|
Амкар
|
8
|
3
|
4
|
1
|
9-5
|
13
|
Локомотив
|
9
|
3
|
3
|
3
|
3-6
|
12
|
Кр.Советов
|
5
|
3
|
0
|
2
|
4-3
|
9
|
Ахмат
|
9
|
3
|
0
|
6
|
9-15
|
9
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам
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