Титов, Зырянов и Семшов стали претендентами на тренерскую лицензию категории "А"

Российские специалисты Егор Титов, Константин Зырянов, Игорь Семшов и другие тренеры футбольных клубов завершили обучение в академии тренерского мастерства, информирует официальный сайт академии. С этого момента бывшие спортсмены могут претендовать на получение тренерской лицензии категории "А".
Обучение слушателей состояло из трех сессий. Одна проходила за границей, в турецком Белеке. Слушатели большее время проводили на теоретических и практических занятиях, анализировали игры команд российской премьер-лиги, команд футбольной национальной лиги и зарубежных команд.
На заключительной сессии слушатели окунулись в анализ тренировочного процесса команд премьер-лиги и ФНЛ в которых каждый проходил свои стажировки.
Дополнительная информация
http://www.footballstudy.ru/single-post/2017/11/29/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1
Дядька
Из титова тренер как из кое-чего пуля.
16:10