Титов, Зырянов и Семшов стали претендентами на тренерскую лицензию категории "А"

Российские специалисты Егор Титов, Константин Зырянов, Игорь Семшов и другие тренеры футбольных клубов завершили обучение в академии тренерского мастерства, информирует официальный сайт академии. С этого момента бывшие спортсмены могут претендовать на получение тренерской лицензии категории "А".

Обучение слушателей состояло из трех сессий. Одна проходила за границей, в турецком Белеке. Слушатели большее время проводили на теоретических и практических занятиях, анализировали игры команд российской премьер-лиги, команд футбольной национальной лиги и зарубежных команд.

На заключительной сессии слушатели окунулись в анализ тренировочного процесса команд премьер-лиги и ФНЛ в которых каждый проходил свои стажировки.