Титов сравнил Дзюбу с хорошим коньяком. И вот почему

Бывший капитан "Спартака", тренер "Енисея" Егор Титов в интервью "СЭ" высказал мнение о том, что Артем Дзюба принял правильное решение, перейдя из московского клуба в "Зенит". В это воскресенье, 2 сентября, сине-бело-голубые и красно-белые в Санкт-Петербурге сыграют в рамках 6-го тура чемпионата России.

– Артем словно хороший коньяк – дозрел, - сказал Титов. - Прибавилось опыта, окреп – если раньше, помню, все время пытался упасть после контакта с защитником и заработать пенальти, то теперь это настоящая глыба, которая до последнего стоит на ногах, бьется. Нападающий поиграл уже везде – и в Лиге чемпионов выступал, и на Евро ездил, чемпионат мира провел так, что стал одним из его лучших футболистов. Плюс появилась мудрость. А возраст таков, что можно творить чудеса.

Думаю, сейчас уже все поняли, что в свое время Дзюба сделал верный для себя шаг, уйдя из "Спартака". И сегодня получает удовольствие от выступлений за "Зенит" и от жизни в Питере. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, в этом сезоне Дзюба провел в составе "Зенита" семь матчей, забив 7 мячей и сделав 2 голевые передачи. На прошедшем этим летом в России чемпионате мира на его счету 3 гола и 2 голевые передачи в 5 играх за сборную России.

Интервью Егора Титова – здесь

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 2 сентября 2018,

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