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Титов - про возвращение Дзюбы в "Спартак" и "Людей в черном"


 
Август 2015 года. Егор ТИТОВ - тренер "Спартака".Егор Титов: "Спартак" не потерял шансов на титул, а "Зенит" – еще не чемпион"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" поделился мнением по поводу ситуации с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой​, который с начала чемпионата сидит на скамейке запасных. По словам Титова, форварду нужно ловить свой шанс, а в "Спартак" он не вернется.

– Понимаете, почему Дзюба не пригодился "Зениту"?

– Пришел новый тренер, у которого свое видение игры и футболистов. Пожелаю Артему терпения – надо ловить свой шанс.

– Что должно произойти, чтобы Дзюба мог вернуться в "Спартак"?

– Федун должен продать клуб, должны прийти другие люди, которым, как в фильме "Люди в черном", стирали память нажатием одной кнопки. Только так. (Сергей ЕГОРОВ)

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