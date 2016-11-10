Титов передал серебряную медаль чемпионата России-2007 на благотворительный аукцион

Шестикратный чемпион России, бывший капитан и тренер "Спартака" Егор Титов выставил серебряную медаль сезона-2007, завоеванную им в составе красно-белых, на благотворительный аукцион, информирует fratria.ru. Также экс-игрок сборной России передал на благотворительность костюм, в котором он выходил на награждение команды.

– В таких костюмах "Спартак" вышел на сцену на награждение команды серебряными медалями за второе место в чемпионате России 2007 года. Я его надевал лишь раз, как раз в тот вечер. Медаль же пролежала во внутреннем кармане все это время – представляете, каково было мое удивление, когда она нашлась спустя 9 лет, – сказал Титов. – Передавая этот костюм и медаль на благотворительный аукцион, хотелось бы внести вклад в помощь детским домам, которые курирует фонд "Красно-белое сердце".