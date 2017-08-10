Тите: "Спартак"? Луан должен перейти туда, где будет счастлив"

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил вызов в национальную команду нападающего "Гремиу" Луана и добавил, что 24-летний игрок может продолжить карьеру там, где захочет. Ранее сообщалось о том, что "Спартак" согласовал с "Гремиу" трансфер форварда и заплатит за него 22 – 25 миллионов евро. Форвардом также интересуются "Ливерпуль" и"Арсенал", которые могут помешать осуществлению трансфера.

– Луан великолепно выступил на Олимпиаде, – цитирует Тите globo.com. – Сейчас он играет очень стабильно. Он отлично оснащен в техническом плане, а его команда забивает в Бразилии больше всех голов. Он является одним из главных игроков. Считаю, что он заслужил вызов в сборную.

Переход в "Спартак"? Считаю, что я не вправе давать ему совет по поводу продолжения карьеры. Как у тренера национальной команды у меня есть определенные рамки. Я не могу направлять людей в достижении их целей. Я могу сейчас выдать какую-то информацию, и цена на него вырастет. Это не моя работа. Моя работа – быть честным. Она обусловлена таким контекстом: "Переходи туда, где будешь счастлив".