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Тина Канделаки: "Карпина приглашали в сборную Белоруссии, но у него контракт"

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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки уверена, что футбольный опыт Валерия Карпина поможет ему успешно работать на телевидении. Ранее 48-летний россиянин был назначен на должность главного редактора футбольных трансляций.

 
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– Чем руководствовались, назначая Валерия Карпина главным редактором футбольных трансляций? – вопрос Канделаки.

– Уверена, это хорошая история. Я пристально слежу, как развивается комментаторская школа в нашей стране. Валера – один из немногих, кто может профессионально давать экспертную оценку, и она будет приниматься. Потому что за плечами колоссальный опыт – и футболиста, и тренера, и человека, успевшего поработать на испанском телевидении.

Я внимательно наблюдала за ним на "Матч ТВ". Поняла, что у Валеры хватит страсти, одержимости привнести конструктивные дополнения в ту работу, которая выстраивалась годами. Не сомневаюсь, это пойдет на пользу как опытным комментаторам, так и новичкам.

– Нет опасений, что через месяц Карпина позовут тренировать – и ваша затея рухнет?

– Ну что вы! Мы все обсуждали заранее. Его же приглашали в сборную Белоруссии, например. Но у Валеры контракт с "Матч ТВ".

– На год?

– Да. (ЮРИЙ ГОЛЫШАК/АЛЕКСАНДР КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Тины Канделаки

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