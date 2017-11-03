Тина Канделаки: "Карпин нашел работу, но не буду говорить где"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила о том, что бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин нашел новое место работы. При этом она не уточнила, где именно продолжит карьеру 48-летний специалист.

Напомним, что последним клубом Карпина был "Армавир", которым он руководил с 2015 по 2016 год. С февраля по июль 2017 года россиянин занимал должность редактора футбольных трансляций на телеканале.

– Расстрою вас, но он нашел работу. Не буду говорить где, – приводит "Дождь" слова Канделаки. – Не хочу, чтобы мой дешевый хайп, который я могу получить сегодня, помешал Валерию Георгиевичу получить предложение, которое должно до конца оформиться. Дождемся этого предложения, он сам расскажет.