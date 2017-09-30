Тимур Жамалетдинов: "Я сделал только первый шаг во взрослый футбол"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что ему приснилось, как он забивает в Лиге чемпионов решающий гол. По его словам, матч против "Бенфики" (2:1) похож на него, однако он хочет большего.

– Тимур, можете ли вы вспомнить свой самый смелый футбольный сон? Люди порой забивают через себя на последней минуте, меняются майками с Криштиану Роналду…

– (Улыбается) Однажды и у меня был такой сон. Еще в детстве, достаточно давно… Подробности стерлись, осталось самое главное: моя команда играет на каком-то крупном международном турнире, скорее всего в Лиге чемпионов, и тут ближе к концу матча я забиваю решающий гол.

– Сейчас вы в точности описываете лиссабонский матч ЦСКА против "Бенфики".

– И правда. Мне поначалу не верилось в происходящее, но теперь понимаю, что все это действительно случилось, что это уже не сон. Испытываю радость, но вместе с тем хочется большего. А большее возможно только в том случае, если буду продолжать работать, играть, забивать. Можно сказать, пока я сделал первый шажок во взрослый футбол.

– Как все, что случилось за пару сентябрьских матчей, меняет вас самого? Еще до "Амкара" вашу фамилию мало кто знал, а меньше чем через неделю гол Жамалетдинова в нарезке лучших моментов первого дня Лиги чемпионов крутят где-то между мячами Месси и Неймара…

– Нарезка – это всего лишь нарезка, я не задумываюсь о таких вещах. Конечно, никакой турнир не сравнится с Лигой чемпионов, забить там – большая футбольная мечта для любого молодого игрока. Галочку в дневнике поставить можно, но не больше (улыбается). Я понимаю, что сейчас нужно смотреть только вперёд, настраиваться на каждый матч и стараться максимально хорошо проявлять себя в каждую минуту, что тренеры доверяют тебе находиться на поле. У всей нашей молодёжи в этом году есть отличный шанс заявить о себе.

– А отношение партнеров изменилось? Может, старожилы "пихать" стали чуть меньше…

– (Улыбается) Да нет, все по-прежнему. Но у нас очень дружная команда, атмосфера в коллективе замечательная. Более опытные ребята постоянно подсказывают, могут и "напихать", но никогда не делают этого просто так, только по делу. Я вижу единственный путь: выполнять то, что они говорят, потому что они старше и лучше знают, как правильно. Спорить с ветеранами даже мысли не возникает. Они в футболе дольше, чем ты, и видели в нём гораздо больше. Все молодые игроки проходят через такое воспитание, это неотъемлемая часть взросления.