Тимур Жамалетдинов: "В "Спартак" не перешел бы никогда, не хочу предавать ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заявил о готовности перейти в клуб ФНЛ ради игровой практики. Также он отметил, что ни за что не перешел бы в "Спартак".
- Если так сложится, что первое время не смогу закрепиться в основном составе и клуб решит, что меня стоит отдать, то готов пойти в аренду в ФНЛ ради практики, - цитирует ТАСС Жамалетдинова. - Но в то же время я не должен там плохо играть, а должен набираться опыта и вернуться в ЦСКА более зрелым футболистом.
Из ЦСКА в "Спартак" не перешел бы никогда. Я столько лет отдал армейскому клубу и предавать его не хочу. Даже если они предложат мне баснословный контракт.
Der schwein
П_о_в_а_р Перейдёт в Спартак Нальчик. 15:44 ---------------------- +1 )))))
22:16 2 февраля
30 лет за ЦСКА!
Эрман - А вот Богданыча трогать не надо, он, как и Тихонов Андрей Валерьич, человек особый.
21:15 2 февраля
Армеец-1
Респект, пацан! Надеюсь, твои эти слова с делом никогда не разойдутся.
18:29 2 февраля
Союз Аполлонович
Что ж Спартак то делать теперь будет?))
17:14 2 февраля
Петя
Можно подумать что в Спартаке помойка, каждый мелкотравчатый сообщает, что в Спартак он не пошел бы! А ещё он не пошел бы в Марсель, Милан и Барселону, потому что его туда не зовут!
16:39 2 февраля
sabutay
Вот клоун ))))
16:16 2 февраля
Promesov
Спасибо кэп! Это уже которое по счету вью про "В Спартак никогда не перейду". Журналист ты там не перетрудись, а то Карпин уже жалеет что сказал, тогда эти слова.
16:15 2 февраля
Эрмин
kwazar312-там таких своих не перечесть...============Ага,"Мессев",которых потом и не продать.
15:48 2 февраля
Эрмин
Лучше есть овсянку,чем помои хлебать из корытца,но мы же Богданыча не ругаем за Рубин или Зенит..
15:47 2 февраля
Эрмин
Никогда не говори "никогда", Тимур. Чтобы не было стыдно потом.
15:45 2 февраля
П_о_в_а_р
Перейдёт в Спартак Нальчик.
15:44 2 февраля
kwazar312
интересно,а кто этого салагу собирается приглашать в "Спартак",там таких своих не перечесть...
15:41 2 февраля