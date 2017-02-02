15:21 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тимур Жамалетдинов: "В "Спартак" не перешел бы никогда, не хочу предавать ЦСКА"

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Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заявил о готовности перейти в клуб ФНЛ ради игровой практики. Также он отметил, что ни за что не перешел бы в "Спартак".

- Если так сложится, что первое время не смогу закрепиться в основном составе и клуб решит, что меня стоит отдать, то готов пойти в аренду в ФНЛ ради практики, - цитирует ТАСС Жамалетдинова. - Но в то же время я не должен там плохо играть, а должен набираться опыта и вернуться в ЦСКА более зрелым футболистом.

Из ЦСКА в "Спартак" не перешел бы никогда. Я столько лет отдал армейскому клубу и предавать его не хочу. Даже если они предложат мне баснословный контракт.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Der schwein

П_о_в_а_р Перейдёт в Спартак Нальчик. 15:44 ---------------------- +1 )))))

22:16 2 февраля

30 лет за ЦСКА!

Эрман - А вот Богданыча трогать не надо, он, как и Тихонов Андрей Валерьич, человек особый.

21:15 2 февраля

Армеец-1

Респект, пацан! Надеюсь, твои эти слова с делом никогда не разойдутся.

18:29 2 февраля

Союз Аполлонович

Что ж Спартак то делать теперь будет?))

17:14 2 февраля

Петя

Можно подумать что в Спартаке помойка, каждый мелкотравчатый сообщает, что в Спартак он не пошел бы! А ещё он не пошел бы в Марсель, Милан и Барселону, потому что его туда не зовут!

16:39 2 февраля

sabutay

Вот клоун ))))

16:16 2 февраля

Promesov

Спасибо кэп! Это уже которое по счету вью про "В Спартак никогда не перейду". Журналист ты там не перетрудись, а то Карпин уже жалеет что сказал, тогда эти слова.

16:15 2 февраля

Эрмин

kwazar312-там таких своих не перечесть...============Ага,"Мессев",которых потом и не продать.

15:48 2 февраля

Эрмин

Лучше есть овсянку,чем помои хлебать из корытца,но мы же Богданыча не ругаем за Рубин или Зенит..

15:47 2 февраля

Эрмин

Никогда не говори "никогда", Тимур. Чтобы не было стыдно потом.

15:45 2 февраля

П_о_в_а_р

Перейдёт в Спартак Нальчик.

15:44 2 февраля

kwazar312

интересно,а кто этого салагу собирается приглашать в "Спартак",там таких своих не перечесть...

15:41 2 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ