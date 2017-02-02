Тимур Жамалетдинов: "В "Спартак" не перешел бы никогда, не хочу предавать ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заявил о готовности перейти в клуб ФНЛ ради игровой практики. Также он отметил, что ни за что не перешел бы в "Спартак".

- Если так сложится, что первое время не смогу закрепиться в основном составе и клуб решит, что меня стоит отдать, то готов пойти в аренду в ФНЛ ради практики, - цитирует ТАСС Жамалетдинова. - Но в то же время я не должен там плохо играть, а должен набираться опыта и вернуться в ЦСКА более зрелым футболистом.

Из ЦСКА в "Спартак" не перешел бы никогда. Я столько лет отдал армейскому клубу и предавать его не хочу. Даже если они предложат мне баснословный контракт.