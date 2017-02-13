Тимур Жамалетдинов: "В моем возрасте уже пора работать в главной команде"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что хотел бы выступать за взрослую команду, а не за дубль. По его словам, это реально и все зависит только от него.

– Мне в этом году исполнится двадцать лет, думаю, в таком возрасте уже пора работать в главной команде. Попадать в заявку, выходить на замену. Полагаю, это вполне реально. Надо сделать все, что от меня зависит, буду очень стараться.

– Кто из современных форвардов вам особенно импонирует?

– Могу назвать Суареса, Левандовски, Кавани. Вообще, слежу прежде всего за нападающими, которые много забивают. Это их основная работа, главный показатель эффективности. Собственно говоря, потому они и лучшие.

– Каковы ваши ближайшие цели?

– Как можно ближе подойти к основному составу. Попадать в заявку на матчи, пусть даже поначалу и без практики. Ну а если еще и игровое время получу, будет вообще замечательно. Еще одна цель – стать чемпионом России среди молодежных команд. Наш старший тренер, Александр Гришин, постоянно заканчивает сезон в призерах, но золото еще не брал. Хочется его порадовать. Кроме того, надеюсь, сумеем далеко пройти в Юношеской Лиге УЕФА.

