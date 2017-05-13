Тимур Жамалетдинов: "В матче с "Арсеналом" справился со своей задачей"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов подчеркнул, что команда полностью владела преимуществом в матче 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:0). По его словам, в этой встрече красно-синие делали установку на быстрый гол.

- Считаю, что очень хорошо провели игру, - приводит пресс-служба армейцев слова Жамалетдинова. - Полностью владели преимуществом как в первом тайме, так и во втором. Старались играть на половине поля соперника, забили три безответных гола.

- Существует мнение, что в таких поединках очень важно забить первыми…

- Еще перед игрой Виктор Михайлович Гончаренко говорил, что надо забить как можно быстрее. Команды, которые играют в пять защитников, больше стараются удержать ничейный счет и играть на контратаках.

- Чалов сыграл очень здорово, в раздевалке наверняка с ним уже поговорили. Доволен парень?

- Конечно! Не каждый может забить два гола в такой игре. Тем более он забивает уже вторую игру подряд. Все его поздравили.

- Как вас напутствовал главный тренер перед выходом на замену?

- Тренер просил играть впереди, по последним защитникам, помогать в обороне и играть в паре с Витинью, взаимодействовать с ним. Если будут моменты, то бить по воротам. В принципе, думаю, со своей задачей справился.