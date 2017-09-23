Тимур Жамалетдинов: "Турнирная ситуация не позволяет ЦСКА терять очки"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов предвкушает встречу с "Динамо" в матче 11-го тура премьер-лиги. Он подчеркнул, что армейцы не имеют права терять очки.

– Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду – надеюсь, что в игре с „Динамо“ такой шанс будет, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Жамалетдинова. – Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки.

Матч "Динамо" – ЦСКА состоится сегодня, 23 сентября, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.