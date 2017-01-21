Тимур Жамалетдинов: "С "Воленом" играл не на своей позиции"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов после победы над "Воленом" (3:0) в контрольном матче остался доволен своей игрой, передает из Кампамоара корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Игра стала первой для армейцев под руководством Виктора Гончаренко, Жамалетдинов забил третий мяч в поединке, а первые два записал на свой счет Алексей Ионов.

- Эмоции, конечно, зашкаливают. Первая игра на сборах, - сказал Жамалетдинов. - Сборы непростые. В первый раз поехал, тренер дал шанс проявить себя. Поставил в стартовый состав. Играл немного не на своей позиции в первом тайме, в разных амплуа. Думаю, для первого раза сыграл хорошо. Удалось забить. В принципе команда хорошо сыграла, мы физически хорошо подготовились.

Полностью интервью Жамалетдинова - скоро в "СЭ"