Тимур Жамалетдинов: "Приближаемся к оптимальной форме"

Нападающий ЦСКА​ Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от второго сборы и отметил, что набирает оптимальные кондиции. По его словам, для него влиться в коллектив не является проблемой.



– По сравнению с первым сбором стало полегче, в основном в физическом плане. Чувствуется, что мы уже приближаемся к оптимальной форме, – цитирует Жамалетдинова официальный сайт ЦСКА. – Тренировки очень интересные, интенсивные, плюс после небольшого перерыва мы уже провели один товарищеский матч, что тоже пошло нам на пользу. Первый сбор в основном посвящен набору физических кондиций, втягиваться после отпуска всегда тяжеловато, а сейчас уже ощущается раскрепощенность, организм легче переносит нагрузки. Но все равно на каждом занятии все выкладываются на сто процентов и даже больше. Надеемся, все это принесет свои плоды.

– А вообще, игрокам дубля на сборах тяжелей или легче? С одной стороны – организм молодой, все стерпит, с другой – и нагрузки, и требования взрослые…

– Скорее все-таки тяжелей, потому что уровень футбола здесь другой, это премьер-лига, молодежка сильно от нее отличается – скоростями, взаимодействием на поле. Тем более у нас в команде игроки давно притерлись друг к другу, поскольку выступают вместе несколько лет подряд, а то и больше. Но, думаю, влиться в коллектив – не проблема, старшие ребята и тренеры помогут, подскажут, поддержат. А нам остается только работать и работать.

