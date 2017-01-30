Тимур Жамалетдинов: "Поначалу боялся в ЦСКА кому-то лишнее слово сказать"

Нападающий ЦСКА​ Тимур Жамалетдинов отметил, что готов играть на любой позиции. По его словам, по прибытии в команду он ощущал скованность.

– Поначалу, конечно, боялся кому-то лишнее слово сказать (улыбается), - цитирует Жамалетдинова официальный сайт ЦСКА. - Но когда прошли первые дни, атмосфера устоялась, все вошли в ритм сборов, скованность прошла. К старшим ребятам обращаюсь на "ты" и по имени, а в кругу молодежи можно и по прозвищам.

– Кто из старожилов больше подсказывает?

– Вася Березуцкий и Сергей Игнашевич. Если они говорят что-то или "пихают", это всегда по делу, значит, я что-то сделал на поле не так.

– В ходе товарищеских матчей Виктор Ганчаренко попробовал вас уже на трех разных позициях. Где понравилось больше?

– Наверное, на своей любимой позиции центрального нападающего (улыбается). Обычно в молодежке почти всегда выступал именно там. Но и два других амплуа, левого латераля и правого полузащитника, исполнять было очень интересно. Они требуют несколько иных качеств и действий, нежели роль форварда, но если тренеры видят меня на этих местах, я должен сделать все, чтобы научиться на них играть. Буду рад помочь команде на любой позиции.

– Между тем, за эти сборы вы записали на свой счет уже два гола в трех товарищеских матчах, больше – только у Алексея Ионова. Забивать за первую команду важно всегда, ведь так?

– С одной стороны да, я рад, что отметился голами в играх, в которых выходил с первых минут. Ребята поздравили, было приятно. С другой – это всего лишь сборы, и придавать большое значение таким мячам вряд ли было бы правильным. Очень хочу забивать за первую команду в официальных матчах и сделаю все, чтобы получить свой шанс. ​