Тимур Жамалетдинов: "Первое время я был немного напряжен, сейчас все по-другому"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что он освоился во взрослой команде. По его словам, необходимо продолжать прогрессировать.

– Понятно, что здесь совсем другой уровень по сравнению с молодежным первенством. Чувствую доверие главного тренера, это очень важно, – цитирует Жамалетдинова bobsoccer.ru. - Занятия очень качественные, интересные. Сыграл немало контрольных матчей, большинство из них на своей позиции. Хотя бывало, что выполнял и другие функции. Полагаю, это только плюс.

– Освоились среди более опытных партнеров?

– Мне кажется, да. Вообще, эмоции только положительные, чувствую себя намного увереннее, чем в самом начале сборов. Первое время я был немного напряжен, боялся ошибиться, сделать что-нибудь не так. Сейчас все по-другому. В то же время понимаю, что ни в коем случае нельзя останавливаться, надо работать и прогрессировать, выжимать себя до конца. Сезон возобновляется совсем скоро.

– Уже через неделю армейская молодежка проводит важный матч в Юношеской Лиге чемпионов. Жребий выбрал в соперники "Русенборг". Неплохой вариант, не так ли?

– С одной стороны, может сложиться впечатление, что нам сопутствовала удача. С другой, не будем забывать, что мы год назад также вышли из группы, а в плей-офф попали на чешский клуб. Тогда тоже казалось, мол, нам повезло. А вышло так, что вылетели по пенальти. Полагаю, против "Русенборга" будет нелегко. Хорошо, что в этот раз играем дома. Нужно побеждать и проходить в еврокубках как можно дальше.